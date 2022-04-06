Семь стран готовы обсуждать содержание международного соглашения по гарантиям безопасности для Украины.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу Habertürk.
"США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль – это еще не все гарантеры, но я назвал те страны, которые готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности. Потому это - первый шаг. Встреча с этими гарантами, потом - объединенное понимание гарантий безопасности, а потом уже общение с российской стороной", - отметил он.
По его словам, часть стран готовы поддерживать Украину полностью, а часть - нет, потому необходима встреча на уровне советников и обсуждение пунктов потенциального документа.
При этом Зеленский уточнил, что такая встреча "точно будет".
Ранее также сообщалось, что Украина предложила подписать Международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее. Среди гарантов официальный Киев видит страны-члены Совета Безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.
В то же время ранее президент Зеленский заявил, что США не соглашаются предоставить гарантии безопасности в том виде, как просит Украина.