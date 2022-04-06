Пункты будущего соглашения должны обсуждаться на специальной встрече, считает президент Украины.

Семь стран готовы обсуждать содержание международного соглашения по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу Habertürk.

"США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль – это еще не все гарантеры, но я назвал те страны, которые готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности. Потому это - первый шаг. Встреча с этими гарантами, потом - объединенное понимание гарантий безопасности, а потом уже общение с российской стороной", - отметил он.

По его словам, часть стран готовы поддерживать Украину полностью, а часть - нет, потому необходима встреча на уровне советников и обсуждение пунктов потенциального документа.

При этом Зеленский уточнил, что такая встреча "точно будет".

Ранее также сообщалось, что Украина предложила подписать Международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее. Среди гарантов официальный Киев видит страны-члены Совета Безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

В то же время ранее президент Зеленский заявил, что США не соглашаются предоставить гарантии безопасности в том виде, как просит Украина.

Вас также могут заинтересовать новости: