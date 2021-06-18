Стратегией предусматривается создание Агентства оборонных технологий и внедрение инновационных проектов, развитие критических технологий в соответствии с самыми лучшими практиками, которые сегодня существуют в мире.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил Стратегию развития отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Об этом на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО заявил его секретарь Алексей Данилов.

По его словам, стратегия была разработана в рамках выполнения указа президента от 14 сентября прошлого года.

«Стратегией, в частности, закладываются такие важные направления, как усовершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО. Стратегией предусматривается создание Агентства оборонных технологий и внедрение инновационных проектов, развитие критических технологий в соответствии с самыми лучшими практиками, которые сегодня существуют в мире», - сказал он.

Читайте такжеВ СНБО назвали две мешающие вступлению Украины в НАТО проблемыВ конце октября 2020 года вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский презентовал своё видение реформы отечественного оборонно-промышленного комплекса, которая предусматривает, что все государственные предприятия отрасли будут корпоратизированы, причем этот процесс может занять полтора-два года.

В январе этого года он заявил, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности планирует создать в Украине Агентство оборонных технологий.

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Автор: Дмитрий Шварц