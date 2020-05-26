цей матеріал доступний українською

СМИ назвали фамилию вероятного кандидата в мэры Киева от "Слуги народа"

16:18, 26 мая 2020
Политика
434 0
Александр Ткаченко

Об этом пишет 24 канал.

"Согласно данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в апреле 2020 года, при условии проведения выборов в ближайшее время Ткаченко поддержали бы 8,8% киевлян. Эксперты считают такие стартовые позиции весьма неплохими. Рейтинг других потенциальных кандидатов от президентской партии ниже статистической погрешности", - говорится в материале.

Издание напоминает, что Ткаченко среди прочего разработал законопроект №3377 о поддержке креативных индустрий. Также он выступал активным лоббистом и был одним из авторов Закона о столице, принятого в первом чтении в прошлом году. В составе рабочей группы при Кабмине Ткаченко курирует вопрос помощи малому и среднему бизнесу.

Также стоит отметить, что Ткаченко давно знаком с президентом Зеленским лично из-за совместной работы над проектами "1+1 медиа".

Как сообщал УНИАН, 131 депутат из фракции "Слуга народа" подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой убедить руководство партии СН провести внутрипартийный праймериз для отбора кандидатов в мэры всех крупных городов, имеющих стратегическое значение для страны.

20 мая Зеленский, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции, заявил, что праймериз среди партии «Слуга народа» перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

«Что касается праймериз. Я в Киеве буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии «Слуга народа». Будет ли праймериз? Будет! Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры Киева не только от «Слуги народа»? Обязательно будут и кандидаты от «Слуги народа», то есть те, кто являются депутатами «Слуги народа», и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытом праймериз на заседании нашей фракции «Слуга народа». Поэтому обязательно. Кто будет лучшим - того я и поддержу», - заявил он.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter