СМИ назвали фамилию вероятного кандидата в мэры Киева от "Слуги народа"

Ранее президент Зеленский заявил, что праймериз среди партии «Слуга народа» перед выборами мэра Киева состоится.

По информации некоторых изданий, партия "Слуга народа" может выдвинуть на пост мэра Киева народного депутата Александра Ткаченко.

Об этом пишет 24 канал.

"Согласно данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в апреле 2020 года, при условии проведения выборов в ближайшее время Ткаченко поддержали бы 8,8% киевлян. Эксперты считают такие стартовые позиции весьма неплохими. Рейтинг других потенциальных кандидатов от президентской партии ниже статистической погрешности", - говорится в материале.

Издание напоминает, что Ткаченко среди прочего разработал законопроект №3377 о поддержке креативных индустрий. Также он выступал активным лоббистом и был одним из авторов Закона о столице, принятого в первом чтении в прошлом году. В составе рабочей группы при Кабмине Ткаченко курирует вопрос помощи малому и среднему бизнесу.

Также стоит отметить, что Ткаченко давно знаком с президентом Зеленским лично из-за совместной работы над проектами "1+1 медиа".

Как сообщал УНИАН, 131 депутат из фракции "Слуга народа" подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой убедить руководство партии СН провести внутрипартийный праймериз для отбора кандидатов в мэры всех крупных городов, имеющих стратегическое значение для страны.

20 мая Зеленский, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции, заявил, что праймериз среди партии «Слуга народа» перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

«Что касается праймериз. Я в Киеве буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии «Слуга народа». Будет ли праймериз? Будет! Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры Киева не только от «Слуги народа»? Обязательно будут и кандидаты от «Слуги народа», то есть те, кто являются депутатами «Слуги народа», и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытом праймериз на заседании нашей фракции «Слуга народа». Поэтому обязательно. Кто будет лучшим - того я и поддержу», - заявил он.

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