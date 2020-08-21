Новый опрос показал электоральные симпатии украинцев

Если бы выборы в парламент состоялись в это воскресенье, то за "СН" готовы проголосовать почти 30% избирателей, которые определились и пошли бы на избирательные участки.

Партия "Слуга народа" остается единоличным лидером электоральных симпатий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованных на пресс-конференции результатах общенационального исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

"Пропрезидентская партия "Слуга народа" несмотря на падение своих рейтингов остается единоличным лидером электоральных симпатий: если бы выборы в парламент состоялись в это воскресенье, за нее готовы проголосовать почти 30% избирателей, которые определились со своим голосом и пошли бы на избирательные участки", - заявили социологи.

В то же время несколько возросло количество сторонников "Оппозиционной платформы - За жизнь", за которую сегодня готовы проголосовать почти 22% избирателей.

"На третьем месте "Европейская солидарность"- чуть меньше 16%. В парламент также проходит "Батькивщина"- более 11%. Немного ниже проходного барьера набирает "Сила и честь"- 4,6%. Остальные партии, такие как Радикальная партия Ляшко, партия Шария, "Свобода" и "Голос" разместились значительно ниже избирательного барьера и сегодня не претендовали бы на попадание в Верховную Раду", - говорится в результатах опроса.

При этом в голосовании за партии есть четкие региональные и возрастные различия. Так, "Слуга народа" значительно больше голосов приобретает среди более молодых респондентов - 6 из 10 ее избирателей моложе 40 лет.

"В противовес "ОПЗЖ"имеет "пенсионерский" характер. 7 из 10 избирателей "ОПЗЖ" старше 50 лет, а почти половина - старше 60 лет. Половина из всех избирателей "ОПЗЖ" проживает на востоке и юге", - отмечают авторы исследования.

"Европейская солидарность" имеет кардинально иную картину - практически все избиратели этой партии проживают на западе и в центре страны, а на востоке и юге живет менее 14% всех тех, кто собирается голосовать за "ЕС".

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Общенациональное исследование проводилось фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Автор: Таня Поляковская