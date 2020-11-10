В партии отмечают, что есть определенная система показателей, по которым оценивается работа чиновников.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ожидает, что в Украине продолжится "губернаторопад".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе брифинга.

В частности, журналисты спросили, прогнозируются еще какие-то увольнения после увольнений первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова и нескольких председателей областных государственных администраций.

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На это председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции "СН" в парламенте Александр Корниенко ответил, что есть определенная система показателей, по которым оценивается работа чиновников. "Это не на 100% политическое какое-то решение и выборы просто часто подводят определенную черту для людей психологическую, что что-то происходило в регионе. Потом какой-то есть уровень поддержки в этой области - партии власти или кандидатов от партии власти. И на основе этого эти решение делаются. Я думаю, что будут еще кадровые решения в ближайшее или среднесрочное время от Офиса президента", - сказал Корниенко.

В то же время Арахамия добавил: "Так называемый "губернаторопад" продолжится".

Недавние отставки в Украине

4 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента согласно поданному им заявлению.

5 ноября Зеленский уволил председателей Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.

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Автор: Татьяна Поляковская