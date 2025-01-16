По словам президента, словацкий премьер не понимает, что такое война.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо играет в очень опасные вещи. Об этом глава государства сказал в интервью польским СМИ по итогам визита в Варшаву.

Зеленский отреагировал на текущую позицию словацких властей.

"Я считаю, что самый большой вызов в том, что политические люди не понимают до конца, что такое война. И они используют просто конъюнктурную атмосферу в том или ином обществе, и если сейчас очень популярно говорить - что да, надо с русскими дружить и так далее, и надо им все отдать, и не надо Украине помогать оружием, и надо эти цепочки помощи остановить... Это такая политическая конъюнктура в Словакии. Это не о людях, или не обо всех людях. У них есть разные мнения в Словакии. Но руководство Словакии играет в очень опасные вещи", - подчеркнул Зеленский.

В частности, по словам президента, премьер Словакии Роберт Фицо "в это играет, пока война не пришла в его дом", и он этого не понимает.

"Я считаю, что зло должно быть наказано", - отметил Зеленский.

Также президент Украины вспомнил, как проводил разговор с Фицо в присутствии других лидеров Евросоюза.

"Я ему сказал, что нельзя прощать убийцам. И я считаю, что это должна быть общая позиция", - сказал Зеленский.

Глава государства напомнил, что в Словакии было совершено покушение на Фицо.

"В вас стреляли. И почему вы не простили? Почему вы арестовали этого человека, который стрелял в вас, который вас ранил? Я ему это напомнил и сказал: мы все, несмотря на вашу позицию, все осудили такие шаги, потому что стреляли просто в живого человека. Это преступление. Я не о причинах. Это преступление - стрелять, убивать, резать, грабить и так далее. И поэтому, Путин такой же. Он стреляет в живых людей. Да, чужими руками", - подчеркнул Зеленский.

В этой связи, президент Украины считает, что в Словакии происходит политическая игра и озвучивается очень опасная риторика.

Позиция Фицо относительно Украины

Как сообщал УНИАН, Зеленский ответил премьер-министру Словакии Роберту Фицо на предложение о встрече, чтобы обсудить остановку транзита российского газа через нашу страну. Глава государства пригласил словацкого премьера в Киев.

В декабре Зеленский заявил, что Украина не позволит транзит российского газа через свою территорию, чтобы не давать возможности Кремлю зарабатывать на войне.

В то же время, Фицо снова пригрозил Украине "жесткими мерами" из-за прекращения транзита газа из РФ.

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