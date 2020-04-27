"Нападения не было, это эмоции": уволенный заместитель Кличко оправдался за драку с полицейскими

По словам чиновника, правоохранители вызвали у него "возмущение" якобы из-за превышения служебных полномочий.

Уволен заместитель председателя Киевской государственной городской администрации Владимир Слончак оправдался за свой конфликт с полицейскими, заявив, что не нападал на правоохранителей.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, правоохранители вызвали у него возмущение якобы из-за превышения служебных полномочий.

"О печально известных событий... Вчера вечером мой автомобиль был остановлен Патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки, полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушал закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего - точно не было", - написал Слончак.

Также он извинился перед общественностью и правоохранителями за свою "эмоциональную несдержанность".

Как сообщал УНИАН, 26 апреля поздно вечером в Киеве на улице Льва Толстогозадержали заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Слончака, который набросился на патрульного полицейского.

Следственный отдел Соломенского управления полиции начал досудебное расследование в отношении Слончака.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В полиции сообщили, что во время отработки района патрульные полицейские остановили автомобиль, поскольку водитель не включила фары в темное время суток. Во время общения патрульные заподозрили, что женщина управляет транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на драгере она отказалась.

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Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол по статье 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Согласно информации СМИ, водителем оказалась депутат, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

«При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний стал угрожать патрульному и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации», - сообщили в полиции, добавив, что правоохранителя доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Фигуранта задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет заключения.