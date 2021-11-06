Сегодня одиозный нардеп от ОПЗЖ отметился очередной странной выходкой.

Скандальному нардепу Илье Киве, которого его однопартийцы считают контуженным, ответили на его нелепую выходку с "поздравлением" киевлян с годовщиной освобождения города от нацистских оккупантов. Как сообщалось, Кива взял в руки оружие и расстрелял портреты, в частности, представителей украинского движения сопротивления, среди которых заметили и Степана Бандеру.

Позже в Телеграм-канале общественной организации "Фрайкор" появился "ответ" депутату. На обнародованном видео активисты поочередно стреляют в портрет Кивы.

"Сегодня в международный день памяти погибших животных от рук людей хотим поздравить главное животное Украины Илью Киву", - говорят авторы ролика перед выстрелами.

Это не первая подобная провокационная выходка Кивы. Ранее он также записал ролик, на котором он стреляет из автомата в воздух в парке, отметив годовщину убийства Бандеры сотрудником КГБ Богданом Сташинским.

Впоследствии по факту стрельбы из огнестрельного оружия против нардепа открыли уголовное дело.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Виолетта Орлова