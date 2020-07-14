Владелец "Велюра" Тищенко не смог объяснить, почему его ресторан игнорирует карантин (видео)

На странице ресторана в Instagram появилась следующая stories: "Город засыпает, но не "Велюр". Ждем Вас до 6 утра". Однако, согласно решению Кабмина, заведениям запрещается работать с 23 до 7 утра.

Ресторан "Велюр", принадлежащий народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко, пригласил посетителей развлечься в ночное время, несмотря на введенные Кабинетом Министров карантинные ограничения.

Сам нардеп не смог дать внятное объяснение журналистам по этому поводу.

«Не могу», - сказал Тищенко, на просьбу журналистки прокомментировать работу ресторана «Велюр» в ночное время.

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Как сообщал УНИАН, на странице ресторана в Instagram появилась следующая stories: "Город засыпает, но не "Велюр". Ждем Вас до 6 утра".

Однако, согласно решению Кабмина, заведениям запрещается работать с 23 до 7 утра.

Ранее УНИАН сообщал, что в выпуске программы "Наши гроші з Денисом Бігусом" от 27 апреля говорилось, что столичный ресторан "Велюр", который связывают с Тищенко, принимает VIP-гостей во время карантина. Также во время карантина, говорилось в расследовании, ресторан посещал и сам Тищенко.

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