По словам венгерского министра сельского хозяйства, правительство страны приняло план из пяти пунктов для помощи своим фермерам.

Венгерское правительство введет новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, чтобы защитить своих фермеров от рыночных колебаний. Об этом на пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь, передает AP.

По его словам, решение ЕС разрешить беспошлинный импорт из Украины было призвано помочь удержать экономику страны на плаву после полномасштабного вторжения РФ. Однако это привело к "значительному избытку предложения и значительно низким ценам" на сельскохозяйственном рынке Европы.

Надь выступил с обвинениями к ЕС и его исполнительной комиссии из-за того, что они не смогли защитить европейских фермеров, которым не удалось конкурировать с дешевым импортом. Он добавил, что Венгрия примет дополнительные защитные меры "в рамках своей национальной компетенции".

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"Брюссель и Европейская комиссия предали венгерских фермеров и взамен поддерживают украинских олигархов", - отметил министр.

В издании напомнили, что Венгрия имеет сложные отношения с Украиной и является одной из стран Европейского Союза, которая предоставила меньше всего поддержки во время войны с российскими оккупантами. Позже после начала полномасштабного вторжения в Венгрии заявили, что не будут предоставлять Киеву вооружение и не будут позволять его передачу через свою восточную границу. Кроме того, страна выступила против санкций в отношении Москвы, а также угрожала сорвать финансовую поддержку Евросоюза для Украины.

"В четверг Надь заявил, что правительство приняло план из пяти пунктов для помощи венгерским фермерам, включая требование к продавцам и логистическим компаниям сообщать венгерскому правительству об ограниченных продуктах, импортируемых через Украину, независимо от страны происхождения этих продуктов. Надь добавил, что под ограничения также будут подпадать продукты переработки, изготовленные из украинского зерна", - добавили в материале.

Известно, что в прошлом году Венгрия запретила импорт 24 украинских сельскохозяйственных продуктов, однако отметила, что будет позволять их перевозки через свою территорию, сообщали журналисты издания. А именно правительство страны запретило ввозить зерновые, масличные культуры, муку, масло и некоторые мясные продукты. Также в прошлом месяце Венгрия изъяла из перечня украинский натуральный мед.

Торговля украинской продукцией: последние новости

Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали продолжение свободной торговли для Украины, однако с учетом защитных механизмов, а именно такая защита будет добавлена к некоторым чувствительным продуктам, таким как птица, яйца, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед.

Как писал УНИАН, в Украине недавно взлетели цены на популярный овощ из-за нехватки импорта, а именно с 1 по 7 апреля подорожали импортные помидоры. Кроме того, подорожанию этой продукции способствует рост цен непосредственно в самой Турции ввиду активизации поставок в страны Евросоюза.

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