Идея Венгрии позволит премьер-министру Виктору Орбану блокировать финансирование Украины ежегодно.

Венгрия может снять вето на пакет помощи от Евросоюза Украине в размере 50 млрд евро при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно.

Как говорится в публикации Politico, которое ссылается на собственные источники в дипломатических кругах ЕС, Будапешт заявил, что может снять вето при условии, что Европейский совет утвердит голосование за выделение средств на ежегодной основе. Как отмечает издание, такая лазейка позволит венгерскому премьер-министру Виктору Орбану блокировать финансирование для Украины ежегодно, а для разблокировки выторговывать себе от Брюсселя какие-то выгоды.

В материале говорится, что Венгрия сформулировала это предложение во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС и направила соответствующий документ в Совет ЕС, где председательствует Бельгия.

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По словам источника, знакомого с ходом переговоров, согласно венгерскому предложению, ЕС ежегодно будет предоставлять Украине 12,5 млрд евро в виде грантов и кредитов, что за 4 года составит предложенные Еврокомиссией 50 млрд евро.

Некоторые европейские дипломаты скептически относятся к подобному предложению несмотря на изменение риторики Венгрии, которая ранее выступала категорически против выделения денег Киеву в любом виде. Они подчеркнули, что такое предложение от Венгрии не способно обеспечить предсказуемость в вопросе выделения помощи Украине.

"Семилетний бюджет ЕС - это многолетняя структура, мы не можем делать это из года в год", – прокомментировал один из дипломатов.

Вопрос финансирования Украины со стороны Евросоюза будет обсуждаться в следующую среду на встрече послов стран-членов ЕС.

Позиция Венгрии по помощи Украине

На последнем саммите Евросоюза Венгрия ветировала решение о выделении финансовой помощи Украине. Тогда в Эстонии и Бельгии выразили убеждение, что ЕС удастся оказать помощь Украине в 2024 году.

По данным Financial Times, в ЕС уже готовят резервный план по выделению новой помощи Украине на сумму до 20 млрд евро. А в Германии в конце 2023 года заверили, что Киев получит помощь в размере 50 млрд евро от Евросоюза, несмотря на позицию Венгрии.

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