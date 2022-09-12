В партии "Зеленых" подчеркнули, что нужно сосредоточиться на потребностях Украины.

После успешного контрнаступления ВСУ на Харьковщине некоторые партии Бундестага требуют от правительства Германии усилить поддержку Украины оружием.

Об этом пишет издание Spiegel.

Лидер коалиционной партии "Зеленых" Омид Нурипур призвал поставить немецкое оружие накануне зимы.

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"Мы должны сосредоточиться на потребностях Украины. Прямо сейчас, пока не наступила зима, мы должны поддержать Украину в освобождении как можно большей части своей страны в этом году. Все в правительстве знают, что можно сделать больше. Нужно не только проводить круговые обмены оружием, но и, по возможности, непосредственно со складов Бундесвера и промышленности", - заявил он.

В то же время депута Бундестага от "свободных демократов" Маркус Фабер призвал к прямой поставке бронетранспортеров Marder.

"С нашими бронемашинами освобождение шло бы быстрее, и погибло бы меньше украинцев", - пояснил свою позицию он.

Министр финансов Кристиан Линднер отметил, что "мы должны ежедневно проверять, можем ли мы сделать больше, чтобы помочь ей в этой войне".

Кроме того, представитель оборонной политики оппозиционной фракции ХДС/ХСС Флориан Хан также выступил в поддержку Украины.

"Нынешнее развитие событий в Украине показывает, что при наличии необходимых средств стремление Путина к вторжению может быть успешно отражено. Берлин должен наконец отказаться от своего нежелания и поставить больше оружия. Чем раньше Россия поймет, что она не достигнет военного успеха, тем быстрее могут состояться настоящие мирные переговоры", - подытожил он.

Напомним, несколько ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия должен продолжать поставлять оружие Украине для борьбы с русскими захватчиками.

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