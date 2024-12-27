Новая власть в Сирии должна отказаться от дипломатического наследия режима Башара Асада, который признал "независимость" оккупированных частей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали условие для восстановления дипломатических отношений с Сирией. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Работа активно продолжается. Мы делали заявление, в котором очерчивали готовность Украины к восстановлению дипломатических отношений - мы будем смотреть как будет действовать новое правительство. Мы понимаем, что предыдущий режим Асада признал нарушение территориальной целостности Украины и поэтому были разорваны дипломатические отношения. Если эта политика изменится - будем готовы восстановить дипломатические отношения", - подчеркнул Тихий.

Спикер добавил, что уже установлен контакт с новой сирийской властью, и в частности, на уровне министра.

Видео дня

Дипотношения Украины и Сирии

Как сообщал УНИАН, в июне 2022 года Министерство иностранных дел Украины заявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией из-за признания "независимости" временно оккупированных российской армией территорий Донбасса. Тогда Украинская сторона также начала процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии. ()

8 декабря 2024 года Сирийские повстанцы взяли под свой контроль государственное телевидение страны. Канал прервал регулярный эфир, чтобы объявить о падении режима Башара Асада.

Вас также могут заинтересовать новости: