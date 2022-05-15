Члены НАТО готовятся обозначить поведение РФ как непосредственную угрозу в новой стратегии, которую альянс должен представить в июне.
Об этом информирует агентство Bloomberg.
К слову, действующую концепцию НАТО утвердили еще в 2010 году, и в ней говорится, что "Евроатлантический регион находится в состоянии мира", а Россия в документе называется "стратегическим партнером". В то же время Китай вообще не упомянут.
Угрозы России ударить по Финляндии и Швеции
Как писал УНИАН, ранее страна-агрессорка начала открыто угрожать Швеции и Финляндии военным вторжением, если они решаться на вступление в НАТО.
Накануне президент Финляндии провел разговор с Путиным, во время которого лично объявил российскому диктатору о стремлении страны в НАТО.
А уже сегодня стало известно, что Финляндия официально подает заявку на членство в НАТО. По словам финского лидера, с того дня, как Россия вторглась в Украину, многое изменилось. Он еще раз подчеркнул: заявка Финляндии не направлена против кого-то.