В действующей концепции НАТО Россия называется "стратегическим партнером".

Члены НАТО готовятся обозначить поведение РФ как непосредственную угрозу в новой стратегии, которую альянс должен представить в июне.

Об этом информирует агентство Bloomberg.

К слову, действующую концепцию НАТО утвердили еще в 2010 году, и в ней говорится, что "Евроатлантический регион находится в состоянии мира", а Россия в документе называется "стратегическим партнером". В то же время Китай вообще не упомянут.

Угрозы России ударить по Финляндии и Швеции

Как писал УНИАН, ранее страна-агрессорка начала открыто угрожать Швеции и Финляндии военным вторжением, если они решаться на вступление в НАТО.

Накануне президент Финляндии провел разговор с Путиным, во время которого лично объявил российскому диктатору о стремлении страны в НАТО.

А уже сегодня стало известно, что Финляндия официально подает заявку на членство в НАТО. По словам финского лидера, с того дня, как Россия вторглась в Украину, многое изменилось. Он еще раз подчеркнул: заявка Финляндии не направлена против кого-то.

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