Федеральный президент подчеркнул, что некоторые решения разделили их.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал бывшего канцлера Герхарда Шредера за тесные деловые связи с Россией.

Об этом пишет DW.

"Приверженность Герхарда Шредера к российским энергетическим компаниям вызвала много вопросов в Европе, особенно у наших восточноевропейских соседей, а также оставила много вопросов в отношении нашей страны", - заявил Штайнмайер.

С 1999 по 2005 год Штайнмайер возглавлял канцелярию Шредера, но в последнее время дистанцировался от бывшего союзника. Федеральный президент объяснил, почему принял такое решение.

"Мы шли вместе 15 лет, и 17 лет я шел своим политическим путем без него. За это время Герхард Шредер принял личные решения, которые разделили нас", - сказал он.

Друзья Путина в Германии

В Германии начали раздаваться заявления об ответственности бывшего руководства за позицию в отношении РФ. Двух предыдущих канцлеров Ангелу Меркель и Герхарда Шредера обвиняют в политике умиротворения Путина.

В то же время Меркель не стала извиняться за свою политику в отношении России. Она не видит свою ответственность в нападении РФ на Украину.

Еще больше критики звучало относительно тесных деловых связей экс-канцлера Шредера и режима Путина. Депутаты Европарламента предлагали внести Шредера в санкционный список ЕС если он не откажется от российских денег.

Канцлер Германии Олаф Шольц саботировал решение, заявив, что наказания для политика за лоббирование российских интересов в течение многих лет быть не должно.

Недавно стало известно, что Шредер покидает совет директоров "Роснефти".

Добавим, что и сам Штайнмайер имел тесные связи с РФ. 12 апреля федеральный президент сообщил, что руководство в Киеве отклонило его визит в Украину.

По информации Bild, Штайнмайера не захотели видеть в Киеве из-за его тесных связей с Россией. При этом сам политик после вторжения РФ в Украину осудил действия Путина и даже призвал привлечь политическое руководство РФ к трибуналу.

Канцлер Олаф Шольц выразил раздражение насчет отказа в приезде Штайнмайера. Однако дипломатические связи удалось наладить. Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Штайнмайером. В канцелярии Штайнмайера заявили, что "стороны согласились оставить прошлое позади и сосредоточиться на будущем сотрудничестве".

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