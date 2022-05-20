Это произошло после того, как Шредера лишили бюро в бундестаге за госсредства и сотрудников.

Пропутинский лоббист, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер покидает совет директоров "Роснефти".

Об этом информирует российский Интерфакс.

"Шредер сообщил о невозможности продления своих полномочий в совете директоров "Роснефти", - пишет агентство.

Это произошло после того, как Шредера лишили бюро в бундестаге за госсредства и сотрудников.

Соответствующий запрос подали представители правящей в Германии коалиции.

Как писал УНИАН, депутаты Европарламента предлагали внести Шредера в санкционный список ЕС, если он не откажется от российских денег.

Канцлер Германии Олаф Шольц саботировал решение, заявив, что наказания для политика за лоббирование российских интересов в течение многих лет быть не должно.

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