По словам Давыдюка, некоторые европейцы "обслуживают" интересы диктатора.

Украина сейчас хорошо ощущает путинское влияние в некоторых странах Евросоюза, к примеру - Германии, Франции или Венгрии.

По словам политолога Николая Давыдюка, в Берлине забыли, что политика - это служение. Поэтому, говорит он, начали "обслуживать" интересы Путине или "Северного потока". Такую линию поведения он называет проигрышной, передает 24 канал.

"Российский корабль - и политический, и военный, - утонул. Потому что все ставки России - неудачные, преступные и человеконенавистнические", - убежден Давыдюк.

Людьми, обслуживающими российского диктатора в Европе, эксперт называет нынешнего и бывшего канцлеров ФРГ Олафа Шольца и Герхарда Шредера.

"Да, Шредер стал супермиллиардером, но от этого начали гибнуть мирные люди, которых пришли насиловать русские солдаты. Это будет на его крови. Именно это будут упоминать о его каденции правления. Проблема Шредера и Шольца, кстати, тоже в том, что будут упоминать их "обслуживание" Путина. Они стали "официантами" Путина", - говорит он.

Как писал УНИАН, депутаты Европарламента предлагали внести Шредера в санкционный список ЕС, если он не откажется от российских денег.

Канцлер Германии Олаф Шольц саботировал решение, заявив, что наказания для политика за лоббирование российских интересов в течение многих лет быть не должно.

На днях стало известно, что Шредер покидает совет директоров "Роснефти".