Россия сосредоточила у границ Украины более 100 тысяч военных.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что украинский глава Владимир Зеленский обещал ему рассмотрение Украиной "особого статуса" Донбасса в формате ТКГ и, соответственно, изменений в Конституцию.

Об этом Шольц рассказал во время совместной с Путиным пресс-конференции в Москве 15 февраля.

"Президент Зеленский вчера твердо пообещал, что в рамках Трехсторонней контактной группы, которая работает в рамках Минского процесса и где встречаются все вовлеченные стороны, очень скоро (начнется обсуждение – ред.) всех предусмотренных законопроектов относительно статуса Восточной Украины и по изменению Конституции и подготовки выборов", – сказал Шольц.

Он добавил, что это хорошее движение и его нужно продолжить.

Шольц встретился с Зеленским в Киеве накануне, 14 февраля. Обсуждая результаты встречи, немецкий канцлер ответил, что украинский коллега пообещал ему законопроекты об "особом статусе" и "местных выборах" на Донбассе.

Тогда же Шольц "призвал к прямым переговорам Киева и Москвы".

Во время последней "нормандской" встречи на уровне советников в Берлине российская делегация констатировала, что Киев не пошел на уступки Кремля.

Россия сосредоточила у границ Украины более 100 тысяч военных, которых, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

Вместе с тем Кремль продолжает давить угрозой развертывания боевых действий, продвигая свои интересы в "Минских соглашениях", "нормандском формате" и на уровне переговоров с НАТО.

Россия пытается склонить украинское руководство признать "особый статус" Донбасса на условиях РФ, признав и "субъектность" марионеточного "правительства" "ЛДНР".

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