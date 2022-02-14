Канцлер Германии также призвал "к прямым переговорам Киева и Москвы".

Украина предоставит проекты законов об особом статусе Донбасса и віборах на оккупированных территориях.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Зеленский меня уверил что Украина предоставит проекты законов об особом статусе и о выборах для дискуссии", – заявил Шольц.

Он также призвал "к прямым переговорам Киева и Москвы".

Канцлер Германии также уверяет о готовности к введению серьезных санкций против России, если она вновь нарушит территориальную целостность Украины.

Шольц также отметил, что ожидает нового раунда переговоров советников лидеров стран "Нормандской четверки".

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 14 февраля, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Завтра, 15 февраля, немецкий канцлер направится в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на источники в правительстве Германии, Шольц предложит Путину диалог и будет настаивать на "единстве ЕС, США и Великобритании" в вопросе экономических санкций.

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