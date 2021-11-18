Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что "геополитический проект" "Северный поток-2" сделает Украину более уязвимой для российской агрессии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Сенат США включить санкции против "Северного потока-2" к закону об оборонном бюджете на 2022 год.

Об этом он написал в Twitter.

"Поскольку Россия создает энергетический кризис в Европе и продолжает угрожать Украине, мы просим Сенат США ответить, включив санкции против "Северного потока-2" в закон об оборонном бюджете на 2022 год", - отметил Шмыгаль.

По его словам, Украина призывает сенаторов не защищать геополитический проект, который сделает Украину более уязвимой для российской агрессии.

Как писал УНИАН, США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по строительству газопровода прекращались.

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Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.

15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

На следующий день BNetzA временно приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

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Автор: Виктория Токарева