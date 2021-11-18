Украина станет активным участником процесса сертификации не только политически, но и юридически.

Европейская комиссия готова консультироваться с Украиной при принятии решения о сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики по итогам онлайн-встречи главы ведомства Германа Галущенко с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.

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Собеседники обсудили вопросы сертификации газопровода "Северный поток-2", безопасности поставок газа в Европу, возможные варианты уменьшения влияния энергетического кризиса на европейский регион.

"По словам комиссара Симсон, Еврокомиссия готова консультироваться с Украиной в процессе подготовки заключения комиссии по проекту решения Федерального сетевого агентства Германии Bundesnetzagentur о сертификации "Северный поток-2", - говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в пресс-службе, Украина станет активным участником процесса сертификации не только политически, но и юридически, отметили в министерстве.

Кроме того, украинскую сторону пригласили принять участие в "группе риска", созданной в соответствии с регламентом о безопасности поставок, которая состоит исключительно из государств-членов ЕС.

В пресс-службе уточнили, что целью заседания "группы риска" станут консультации относительно состояния энергетической безопасности в Украине, выработки совместных решений и взаимопомощь вместе с европейскими странами в кризисных ситуациях.

"Мы имеем качественную экспертизу в сфере транспортировки газа, оперирования большими объемами газа и понимание того, как Россия может нарушать европейские правила. Поэтому привлечение Украины к европейским процессам обеспечения энергетической безопасности будет выгодным и для Украины, и для Европы. Мы уже делаем все необходимые шаги для безопасности поставок энергоресурсов в Европу и предлагаем решения, которые в долгосрочной перспективе укрепят энергобезопасность всего региона", - сказал Галущенко.

"Северный поток-2":

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.

15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

На следующий день BNetzA временно приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

Автор: Анна Бредихина