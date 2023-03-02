Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с канцлером Республики Австрия Карлом Нехаммером поддержку в восстановлении Украины.

Украина рассчитывает на помощь Австрии в восстановлении инфраструктуры и гуманитарном разминировании.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время разговора с федеральным канцлером Республики Австрия Карлом Нехаммером, сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что стороны обсудили поддержку в восстановлении Украины. Шмыгаль отметил, что Украина рассчитывает на помощь Австрии в восстановлении инфраструктуры и гуманитарном разминировании.

Видео дня

Отдельно они уделили внимание ситуации на ЗАЭС и усилению санкций против РФ, в частности невозможности обхода Россией уже введенных ограничений.

Кроме того, Шмыгаль поблагодарил Австрию за выделение 10 млн евро на восстановление объектов энергетики, а также за помощь с оборудованием и генераторами.

Восстановление инфраструктуры Украины - новости

Как сообщал УНИАН, 1 февраля после встречи с президентом Австрии Александром ван дер Белленом глава Украинского государства Владимир Зеленский заявил, что власти Украины призвали Австрию предоставить средства для борьбы с вражескими дронами и помочь с разминированием территорий, а также передать пожарные машины и "скорые".

18 января Денис Шмыгаль заявил, что на тот момент в Украине из-за постоянных атак российских войск в восстановлении нуждаются 160 тысяч объектов инфраструктуры и жилых домов. Он напомнил, что летом 2022 года правительство вместе со Всемирным банком и Еврокомиссией публиковало первый отчет с оценкой потребностей для восстановления. Тогда речь шла о 350 миллиардах долларов.

Тогда же летом на международной конференции в швейцарском городе Лугано Шмыгаль презентовал план восстановления Украины, который состоит из трех ключевых этапов.

В начале января стало известно, что Кабмин в 2023 году планирует получить 17 млрд долларов на восстановление имущества, поврежденного и разрушенного в результате полномасштабного российского вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: