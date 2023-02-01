Кроме того, австрийскую сторону призвали помочь Украине с разминированием.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина призвала Австрию предоставить ей средства для борьбы с вражескими дронами и разминирования территорий, а также пожарные машины и "скорые".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на брифинге с президентом Австрии Александром ван дер Белленом в Киеве. "Может ли получить Украина что-то еще (от Австрии-УНИАН)? Мы об этом говорили с господином президентом. Зима еще не закончилась, энергетическая поддержка, поддержка генераторами - мы в этом заинтересованы", - отметил он.

Кроме того, Зеленский и президент Австрии обсудили предоставление Украине машин "скорой помощи".

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"Сегодня мы говорили о том, что нам сейчас нужен быстрый прыжок - 400-500 машин "скорой" именно в те регионы, которые были деоккупированы, где с этим дефицит. Это большое количество, и это надо быстро решать. То же самое касается работы наших ГСЧСников в двух направлениях: это пожарные машины, которых большой дефицит, и разминирование...", - рассказал президент.

В частности, он подчеркнул, что сейчас значительная территория Украины нуждается в разминировании, а украинцы гибнут не только на фронте, но и на освобожденных территориях.

"Фронт переместился внутрь страны, в деоккупированные города, там фронт, там также люди теряют свои конечности и жизни. И разминирование - это глобальный вопрос, который является частью одного из пунктов формулы мира. Там много таких пунктов, и их надо решать. И конечно мы видим Австрию в этом направлении одним из тех государств, которое может войти в число стран, которые будут заниматься гуманитарными вопросами в формуле мира", - сказал Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что Украина нуждается в средствах для борьбы с вражескими дронами.

"Это оружие? Нет. Это щит, это защита. И мы в этом нуждаемся... Я с этим вопросом обратился к господину президенту и адресую этот вопрос и команде правительства Австрии... Вы же видите, как Россия атакует своими и иранскими дронами. Мы теряем людей: большое количество раненых, госпитали наши забиты. Поэтому антидроновые системы, строительство новых больниц... все это очень нужно", - добавил он.

Россия применяет дроны для атак по Украине

Россия уже несколько месяцев применяет иранские дроны Shahed для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Известно, что первую партию БПЛА от Ирана РФ получила летом 2022 года.

В результате атак дронов оккупанты поражают как объекты критической инфраструктуры, так и здания. В результате таких атак постоянно есть пострадавшие и погибшие.

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