"Схема по обворовыванию киевлян Кличко или его подельниками": журналисты рассказали о потерянных из-за пассивности Киевсовета 80 миллионах гривень

По информации СМИ, с помощью мэра Киева Виталия Кличко застройщики провернули еще одну схему по обворовыванию киевлян, и заключалась она в сознательном проигрывании столичной властью судов на 80 млн грн. Об этом сообщает сайт нардепа Александра Дубинского dubinsky.pro.

"Пассивное поведение Киевсовета - именно так Апелляционный суд определил действия столичной власти, которая не пожелала оспаривать решение Хозяйственного суда о взыскании с коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» в пользу ООО «Интерстрой Групп» ущерба в размере 80,67 млн грн. Эта компания имеет право на застройку территории бывшего имущественного комплекса завода «Ремдизель», который находится на Рыбальском полуострове, в связи с его покупкой в 2015 году", - говорится в материале.

Там сказано, что до марта 2017 года учредителем «Интерстрой групп» был Даниил Привалов - сын харьковского городского головы Геннадия Кернеса. На данный же момент учредителями компании являются Baneberry Group Limited (62%) и Владимир Кошак (38%). Бенефициаром Baneberry Group Limited указан Павел Фукс.

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“В 2017 году представители «Интерстрой Групп» подают в суд на заказчика строительства Подольского мостового перехода, заявляя, что имущественный комплекс из-за строительства приведен в непригодное для эксплуатации состояние. Заказчиком строительства было КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева», подконтрольное столичному Киевсовету”, - сообщает СМИ.

Оно отмечает, что активная фаза строительства Подольского моста проходила до покупки имущественного комплекса ООО «Интерстрой Групп», а строительные работы на территории нового собственника, со слов коммунального предприятия, не велись.

“Невзирая на приведенные доводы коммунального предприятия и многочисленные судебные разбирательства, решения, принятые судами, были не в пользу КП, а значит Киева и его общины. И только после рассмотрения дела Северным Апелляционным судом, было принято решение о неправомерности взыскания с КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» в пользу ООО «Интерстрой Групп» ущерба в размере 80,67 млн гривен. При этом была отмечена особая заинтересованность Киевсовета в проигрыше судебного разбирательства”, - подчеркивается в статье.

В своем решении коллегия судей Северного Апелляционного суда особо отметила, то что пассивное поведение со стороны Киевсовета привело к незаконному взысканию значительной суммы средств, возмещение которой происходит за счет денежных средств и имущества коммунального предприятия, а затем и у территориальной общины.

“Но точка в отработке схемы по обворовыванию киевлян мэром столицы Виталием Кличко или его подельниками еще не поставлена. Поскольку в конце 2019 года начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» и Киевсоветом, которые действуя в интересах «Интерстрой Групп», умышленно не уплатили судебный сбор для апелляционного обжалования решения по этому делу. Вследствие чего нанесены тяжкие последствия государственным интересам”, - пишет dubinsky.pro.

Ресурс подчеркивает, что незаконные схемы нынешней власти, которые проходят в союзе с представителями большого строительного бизнеса, теперь распространяются не только на получение лакомого кусочка земли, принадлежащего территориальной общине Киева.

“Они пошли дальше. Девелоперы не без участия Кличко и его команды схемщиков решили присосаться к денежному потоку, направленному на строительство Подольского моста. Глобальный распил на продолжительное время. В содружестве мутных компаний и киевских чиновников”, - резюмируется в материале.

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