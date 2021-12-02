Страны Западных Балкан сейчас ближе, чтобы вступить в ЕС, а отношения с Украиной продолжат основываться на основе воплощения Соглашения об ассоциации.

В Европейской комиссии заявили, что пока о вступление Украины в Европейский Союз речь не идет.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано.

"Не ожидается присоединение Украины к ЕС. Речь идет о Западных Балканах, не Украине. Это соседняя страна-партнер, с которой мы развиваем партнерство в рамках Соглашения об ассоциации. Мы знаем о ее европейских устремлениях. Мы развили это партнерство как часть Соглашения об ассоциации, которое является наиболее амбициозным из соглашений об ассоциации, которые мы имеем с соседними странами. Сейчас мы работаем на основе Соглашения об ассоциации с Украиной", — сказал Стано.

Читайте такжеМы не клуб для избранных: Дуда высказался за расширение ЕС, имея в виду УкраинуКак сообщал УНИАН, 11 сентября на тот момент президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина находится на расстоянии "световых лет" от выполнения критериев для вступления в Европейский Союз. Кальюлайд указала, в период ее президентства, в течение пяти лет, Украина не продемонстрировала прогресса в выполнении Копенгагенских критериев.

В свою очередь Кулеба заявил, что Евросоюз политически не готов предоставить Украине членство, и этот вопрос не касается внедрения реформ.

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Автор: Виталий Саенко