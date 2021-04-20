После реформы государственной архитектурно-строительной инспекции аппетиты коррумпированных чиновников никуда не делись, скорее – возросли. ГАСИ обросла новыми теневыми схемами, находясь в подвешенном состоянии после ее ликвидации по инициативе Президента.

Об этом на своей странице в Facebook пишет политтехнолог Ассоциации профессиональных политических консультантов Олег Постернак.

"Есть такое ведомство – ГАСИ. Для предпринимателей и других участников рынка это темный Мордор. Потому как, наверное, не осталось других таких покрытых плесенью схемотозов и коррупцией учреждений. ГАСИ трещала скандалами всегда и давно, особенно в период Януковича, когда в структуре работал некий Александр Сергиенко (экс-начальник отдела лицензионных процедур ГАСИ). Да, тот самый, который прогремел в скандале с частным строительным реестром на иностранных серверах. Все, кто сталкивался со строительным бизнесом, знают схему "5 баксов за квадратный мер" на входе и на выходе. Эти средства платились фирмам-посредникам (так называемым бэк-офисам), ассоциированным с руководством ГАСИ", - констатирует эксперт.

Постернак отметил, что после реформы ведомства аппетиты коррумпированных чиновников никуда не испарились, если не возросли. В СМИ очень много материалов о том, что финансовые потоки в инспекции с определенного времени начали направлять Сергей Трофимов (экс-заместитель главы ОП) и Владимир Родин (советник Трофимова, соучредитель строительной фирмы BD Holding, связанной с сетью бек-офисов), которые воспользовались услугами Сергиенко.

"И все это называлось дружно "реформой ГАСИ", а по факту стало пролонгацией коррупционного дела. ГАСИ обросла новыми теневыми схемами, находясь в подвешенном состоянии после ее ликвидации по инициативе Президента. Естественно, очень много стало явным и публичным. Появились уголовные дела, которые, впрочем, рискуют оказаться ныне слитыми, потому как фигуранты (Сергиенко и Родин) пытаются уйти от ответственности", - утверждает Олег Постернак.

Однако Сергиенко и Родин, несмотря на ликвидацию инспекции, продолжают функционировать в качестве посредников, олицетворяющих "теневое ГАСИ" - мощное коррупционное дно, кормящее узкую группу чиновников строительной сферы.

"Только теперь таксы взросли в 3 раза. К слову сказать, ныне ситуация в ГАСИ немного стабилизировалась, ведь Трофимова отодвинули, хотя он и пытается восстановить былое влияние на инспекцию, используя свои административные возможности. Однако привычку бюрократа не поменять: если к старой кормушке доступа нет, нужно искать новую", - резюмировал политтехнолог.

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Автор: Иван Бойко