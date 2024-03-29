Новость об отставке чиновника прогремела в информационном пространстве украинцев на этой неделе.

Экс-секретарь СНБО, который всю полномасштабную войну поддерживал украинцев четкими объяснениями относительно тех или иных событий войны и одним из первых объявил в Украине - вторжение РФ началось, похоже, останется в команде Зеленского на должности посла.

Речь идет о возможном назначении Данилова в одной из дружественных Украине стран - Молдове. Сегодня на сайте президента Зеленского появился указ №192/2024 об увольнении тамошнего представителя украинских интересов Шевченко Марка Александровича. "Суспільне" со ссылкой на источники в ОП сообщило, что на эту должность могут назначить Данилова.

"Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов может стать новым послом Украины в Молдове - его кандидатуру рассматривают в Офисе президента", - заявило СМИ.

Также такую информацию сегодня опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко. Он написал в социальных сетях, что Данилов едет в Молдову послом.

Увольнение Данилова - что сказали у Зеленского

О кадровом решении президента Украины уволить Данилова стало известно 26 марта. Эта новость стала неожиданностью для украинцев. В Офисе президента объяснили его увольнение тем, что обществу нужна своя динамизация процессов на том или ином этапе войны. Об этом говорил советник главы ОП Михаил Подоляк.

В то же время вечером 26 марта президент Зеленский сказал несколько слов на эту тему в своем обращении к украинцам. Он поблагодарил Данилова за работу и уточнил, что его переведут на другое направление. Детали относительно будущих назначений Данилова лидер Украины не разглашал.

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