Эксперты проанализировали фото сбитого БПЛА и пришли к выводу, что это модель российского производства.

Сбитый на территории Беларуси беспилотник-разведчик, которого режим непризнанного президента страны Александра Лукашенко назвал "украинским", на самом деле оказался российским.

Об этом сообщает The Insider.

В Минске утверждали, что сбили БПЛА Spectator M1 украинского производства, который якобы осуществлял разведку. Однако потом фото сбитого беспилотника проанализировали специалисты и пришли к выводу, что формой головной части указанный аппарат больше похож на российский беспилотник "Орлан", но с некоторыми модификациями.

"Крылья Spectator снабжены аэродинамическими конечностями-винглетами, чего нет у "Орлана", - констатировали эксперты.

"Орланы" Россия поставляет ряду стран, в частности Казахстану, Киргизии, Мьянме и Узбекистану, однако Украины среди них нет.

О каком беспилотнике идет речь

Вчера, 3 февраля, Беларусь обвинила Украину в незаконной разведке та заявила, что сбила украинский беспилотник.

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима якобы из-за незаконного пересечения украинским беспилотником белорусской границы.

"На основе анализа данных бортовой аппаратуры достоверно установлено, что он был запущен с территории Украины с целью проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский", - заявили в министерстве.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины призвало Минск не подыгрывать дестабилизирующим действиям Российской Федерации и возразило, что этот беспилотник имеет отношения к Украине.

Читайте такжеСША ввели визовые санкции против чиновников режима ЛукашенкоРанее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность значительной эскалации на украинских границах по состоянию на сегодня рассматривается как низкая.

"Сегодня мы также вдоль других границ Украины с РФ и Беларусью не наблюдаем формирования каких - то ударных группировок", - отметил он.

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