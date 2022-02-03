"На замену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники", - отметили в украинском МИД на упреки белорусской стороны.

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима якобы из-за незаконного пересечения украинским беспилотником белорусской границы.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Беларуси.

В частности, Кизиму был "заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата из Украины на территорию Беларуси".

"Упомянутый украинский беспилотный летальный аппарат 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве нашей страны и впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных сил. На основе анализа данных бортовой аппаратуры достоверно установлено, что он был запущен с территории Украины с целью проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский". Украинской стороне сообщено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем", - отмечается в сообщении.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины призвало Минск не подыгрывать дестабилизирующим действиям Российской Федерации. Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в микроблоге Twitter.

"Очередная провокация власти в Беларуси. На замену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизирующим действиям России. Спокойствие на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона", - заявил Николенко.

Читайте такжеБеларусь проведет с Россией "солидные" учения у границы Украины в февралеРанее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность значительной эскалации на украинских границах по состоянию на сегодня рассматривается как низкая.

"Сегодня мы также вдоль других границ Украины с РФ и Беларусью не наблюдаем формирования каких-то ударных группировок", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: