Совет Европейского Союза продлил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников, при этом два человека были исключены из санкционного списка.
Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
"Совет ЕС сегодня решил продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, действующее замораживание активов в отношении семи лиц, признанных ответственными в злоупотреблении украинскими государственными финансами или в превышении полномочий, что привело к потере украинских государственных финансов", - говорится в сообщении.
Читайте такжеБайден продлил санкции против России из-за агрессии в Украине
При этом, ограничительные меры против еще одного человека продлены до 6 сентября 2021 года.
А два человека были исключены из санкционного списка.
Это решение было принято на основе ежегодного пересмотра введенных мер.
В Официальном журнале Евросоюза правовые акты относительно этого решения будут опубликованы 5 марта.
Санкции против Януковича и его соратников
- 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против экс-президента Виктора Януковича и чиновников времена его президентства за злоупотребление государственными финансами и нарушение прав человека.
- В 2020 году ЕС решил снять санкции с экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
- По информации журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, в этом году Европейский Союз намерен отменить санкции против бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Украины и первого вице-премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram