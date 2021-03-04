Против семи человек санкции продлены до 6 марта 2022 года, еще против одного человека - до 6 сентября 2021 года.

Совет Европейского Союза продлил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников, при этом два человека были исключены из санкционного списка.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

"Совет ЕС сегодня решил продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, действующее замораживание активов в отношении семи лиц, признанных ответственными в злоупотреблении украинскими государственными финансами или в превышении полномочий, что привело к потере украинских государственных финансов", - говорится в сообщении.

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При этом, ограничительные меры против еще одного человека продлены до 6 сентября 2021 года.

А два человека были исключены из санкционного списка.

Это решение было принято на основе ежегодного пересмотра введенных мер.

В Официальном журнале Евросоюза правовые акты относительно этого решения будут опубликованы 5 марта.

Санкции против Януковича и его соратников

6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против экс-президента Виктора Януковича и чиновников времена его президентства за злоупотребление государственными финансами и нарушение прав человека.

В 2020 году ЕС решил снять санкции с экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

По информации журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, в этом году Европейский Союз намерен отменить санкции против бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Украины и первого вице-премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

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Автор: Виталий Саенко