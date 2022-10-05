МИД призвал страны-члены Международного агентства по атомной энергии ограничить сотрудничество в рамках любых проектов с Россией, которая прибегает к откровенному ядерному шантажу всего мира.

В МИД Украины осудили попытку присвоения Россией Запорожской атомной электростанции, а соответствующий указ президента РФ Владимира Путина назвали ничтожным.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Длинный перечень преступлений и грубых нарушений Россией международного права с начала полномасштабной агрессии против Украины сегодня пополнился еще одним таким злодеянием – незаконной попыткой взять под свое управление Запорожскую атомную электростанцию. Рассматриваем соответствующий указ президента РФ по этому поводу ничтожным. Решительно осуждаем это преступление, которое еще больше усиливает риски и угрозы в сфере ядерной безопасности, связанные с российской оккупацией ЗАЭС", - говорится в заявлении.

Видео дня

В МИД призвали все государства придерживаться последовательной позиции в обеспечении обязательности политических, экономических и правовых последствий для государства-террориста за все его преступные и противоправные действия.

В связи с этим, Европейскому Союзу, странам "Группы семи" и другим партнерам предлагается безотлагательно рассмотреть введение санкций против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институтов, а также других ключевых факторов атомной энергетики России.

МИД также призвал страны-члены Международного агентства по атомной энергии ограничить сотрудничество в рамках любых проектов с Россией, которая прибегает к откровенному ядерному шантажу всего мира.

"Рассчитываем на четкую позицию и инициативную роль в этих вопросах со стороны генерального директора МАГАТЭ", - отмечается в заявлении.

Кроме того, МИД предупреждает граждан России, которые будут выполнять преступные приказы о присвоении объекта гражданской ядерной инфраструктуры Украины, об уголовной ответственности за свои незаконные действия и необратимость наказания.

"Требуем от российской стороны обеспечить безопасность и неприкосновенность граждан Украины, которые продолжают выполнять критические функции на атомной электростанции", - говорится в заявлении.

МИД в очередной раз подчеркивает насущность максимальной мобилизации усилий всех членов мирового сообщества с целью обеспечения скорейшей деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под контроль Украины "как единственного способа устранения нынешних угроз в сфере ядерной безопасности".

Захват ЗАЭС российскими оккупантами: что известно

4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. После этого два эксперта организации остались на АЭС и продолжили работу на постоянной основе.

Также генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совету Безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС.

Сотрудники Запорожской АЭС не желают сотрудничать с врагом, ситуация на станции напряженная.

30 сентября российские захватчики похитили генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова. Работников АЭС угрозами заставляют получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с "Росатомом".

5 октября на сайте Кремля был опубликован "указ" президента РФ Владимира Путин о присвоении Запорожской АЭС.

Специалисты по радиационной безопасности неоднократно заявляли, что в случае аварии на ЗАЭС последствия могут быть катастрофическими. В зависимости от направления ветра, радиационное облако, кроме Украины, может накрыть как Россию, Беларусь и акваторию Черного моря, так и европейские страны.

Гросси на этой неделе планирует посетить Киев и Москву для продолжения консультаций по созданию зоны безопасности на Запорожской АЭС.