По мнению эксперта, других ощутимых результатов они не принесут.

Санкции в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко ударят по финансированию политической силы, других ощутимых результатов они не принесут.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в интервью Youtube-каналу «А что так можно было?».

«Санкции предусматривают, по сути, блокирование финансовых имущественных активов. Это не арест и не отчуждение. Никто не отнимает собственность Медведчука. Но если это будет действовать нормально, они не смогут пользоваться, например, банковскими карточками. Не смогут делать переводы из-за границы. Это важно», – убежден Фесенко.

По мнению политолога, главным звеном в финансировании ОПЗЖ из России была именно Оксана Марченко, поэтому ее фамилия тоже оказалось в санкционном списке:

«Почему санкции ввели против Марченко? Вроде бы – просто жена, она не депутат и так далее. Но именно на Марченко записаны активы Медведчука в России. А там этих активов много. Там и нефтепромыслы, и нефтедобывающие предприятия. Она там совладелица, но это реальные деньги. Фактически, это способ финансирования деятельности Медведчука через его жену, через которую российские деньги заходили в Украину».

При этом Фесенко убежден, что других ощутимых результатов эти санкции не принесут. Он считает, что тюремных сроков для Медвудчука и Марченко за финансирование терроризма ждать не стоит.

«К большому сожалению, есть проблемы с наказанием – чисто процедурные. Скажу не слишком популярную вещь. Летом 2019-го я в частной беседе спросил одного нового руководителя большой силовой структуры: когда будут посадки? Он ответил: а вы что – не знаете, что у нас известного политика или представителя крупного бизнеса посадить практически невозможно?» – рассказал политолог.

Коснулся Фесенко и закрытия трех телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые связывают с Медведчуком. По его мнению, санкции в отношении этих телеканалов и их владельца, нардепа Тараса Козака – полностью в правовом поле, а упреки о притеснениях свободы слова в этом контексте – неуместны.

«Любые свободы, в том числе, и свобода слова, свобода высказываний – не являются абсолютными. Они регулируются законом. У нас есть свобода митингов и демонстраций, ярким подтверждением чего являются недавние протесты из-за приговора Стерненко. Их никто не запрещает. У нас – очень разнообразное информационное пространство, работает много других телеканалов, в том числе, и имеющих схожую с каналами Медведчука позицию. Но напомню, почему были введены санкции в отношении этих каналов. Основание – правовое. Дело в том, что Козак и некоторые компании, через которые велось финансирование этих телеканалов, были связаны с финансовыми сделками на оккупированных территориях», – считает Фесенко.

Как известно, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания «ПрикарпатЗападтранс», которую связывают с Медведчуком.

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Автор: УНИАН