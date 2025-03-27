Уровень недоверия украинцев к Петру Порошенко за последние годы вырос до рекордных 75% из-за обогащения во время войны, санкций и подозрения в государственной измене. Об этом пишет политолог Петр Олещук, комментируя результаты нового исследования Центра Разумкова.

По мнению эксперта, рекордный рост недоверия общества к Порошенко в течение последних двух лет войны - закономерное явление, которое сопровождается все более глубоким разочарованием граждан в лидере "Европейской солидарности". Также, Олещук сравнивает Порошенко с бывшим лидером запрещенной ОПЗЖ Бойко, объясняя это тем, что оба политика десятилетиями сотрудничали с Россией, а сегодня и первый и второй называют себя оппозицией.

"За последние два года войны отношение к Порошенко ухудшилось с 65% до 75% народного недоверия. Если он такой патриот и все это время донатил на ВСУ, как красиво рассказывает, то откуда взялось это сползание в пропасть разочарования?" - задает риторический вопрос Олещук.

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Политолог называет три основных фактора, которые способствовали этому падению.

"Во-первых, это существенное обогащение Порошенко именно в период войны, когда нардеп прокручивал донаты украинцев через свой банк под проценты и зарабатывал на военных облигациях. Цинизма добавляет то, что заработок этот не просто на народе, но и на крови. За это, в частности, он получил санкции, и общество только поаплодировало", - подчеркивает эксперт.

Второй фактор, по словам Олещука, - лицемерие, когда пиар-акции Порошенко контрастируют с его реальными действиями.

"Дроны, купленные на донаты украинцев, лежат на складах. Их нельзя передать военным, пока Порошенко не вернется с отдыха за границей, чтобы снять драматическое видео. А тем временем его сыновья-уклонисты наслаждаются жизнью в Лондоне", - говорит Олещук.

Третьей причиной падения доверия к политику, по мнению эксперта, являются санкции и подозрение в государственной измене, связанные с "многолетним сотрудничеством Порошенко с россией, обвинениями в лоббировании размещения Черноморского флота рф в Крыму, сделками со Свинарчуками и Медведчуком, торговлей углем с ОРДЛО и связями с УПЦ МП".

"Последствия того, что натворил Порошенко, Украина чувствует сегодня. Эти 75% не просто не доверяют ему, они его ненавидят. Потому что сейчас Украина истекает кровью именно от того, кому Порошенко жал руку и обнимал, с кем торговал, заигрывал, а в итоге привел сюда", - резюмирует политолог.

Как известно, Центр Разумкова опубликовал результаты социологического исследования, которым был зафиксирован резкий рост недоверия украинцев к Петру Порошенко: за два года войны показатель недоверия увеличился с 65% до 75%. Как известно, ранее на Порошенко были наложены санкции, а сам он является подозреваемым по делу о государственной измене из-за обвинений в торговле с террористами ОРДЛО.