Он считает, что российская сторона будет препятствовать его проведению.

Киев пригласит Москву на второй саммит мира, однако уверен, что она будет пытаться сорвать его, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью Kyodo News он сообщил, что украинская сторона уже подготовила детальный документ, который базируется на главных пунктах "Формулы мира". Его представят как странам, которые поддерживали этот план, так и тем, кто не поддержал:

"И только тогда, поработав над этим документом, услышав реакцию стран, я думаю, что мы будем готовы к следующим шагам. Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры и хотели, на втором саммите должна быть Россия. Мы их пригласим".

В то же время Зеленский предостерег, что Москва сделает все для того, чтобы отменить проведение саммита и прекратить существование самой "Формулы мира".

Видео дня

Второй Саммит мира

Как сообщал УНИАН, разговоры о подготовке второй "мирной" встречи начали сразу после завершения саммита в Швейцарии, на котором не присутствовала российская сторона.

Украина признала, что Россия могла бы принять участие в следующей встрече, однако в Москве неоднократно заявляли, что не собираются этого делать. Кремль называет "Формулу мира" Владимира Зеленского ультимативной.

Вас также могут заинтересовать новости: