В частности, речь идет о предоставлении консульской защиты двум украинским морякам, задержанным в Грузии, и о том, что Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Грузии.

Министерство иностранных дел Украины считает необоснованными обвинения председателя Исполнительного комитета реформ Михэила Саакашвили в адрес украинского посла в Тбилиси Игоря Долгова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

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Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что обвинения Саакашвили в адрес посла Украины в Грузии не имеют никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя.

"Украинская дипломатия не станет отвлекаться на них, и продолжит эффективно противостоять российской гибридной агрессии, мобилизовать мир на поддержку Украины, открывать новые рынки для украинских экспортеров и успешно защищать права соотечественников за рубежом", - говорится в сообщении.

При этом в МИД обратили внимание на заявления Саакашвили о задержании органами власти Грузии яхты, на борту которой находились двое граждан Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич и гражданин Грузии Михаил Батурин.

"Обвинения в адрес МИД Украины в бездействии в этом деле не обоснованы и вводят общественность в заблуждение", - отметили в ведомстве.

В частности, этот вопрос находится среди основных приоритетов работы украинского посольства в Тбилиси, добавили в министерстве.

"Посольство провело многочисленные встречи с представителями грузинских властей и руководством прокуратуры, чтобы добиться их освобождения. Консул нашего посольства помогла обеспечить связь задержанных украинцев с родными. МИД Украины и посольство в Грузии направили соответствующие ноты и выступили с ходатайствами взять задержанных граждан Украины на поруки. Украинские дипломаты делают все возможное и невозможное для освобождения яхтсменов, ведь Украина никогда не бросает своих на произвол судьбы", - отмечается в заявлении.

Также в МИД призвали органы власти Грузии к быстрому и беспристрастному рассмотрению этого дела, изменению меры пресечения и освобождению украинцев.

При этом в ведомстве выступили против призывов Саакашвили к грузинской оппозиции проводить митинги протеста в связи с недовольством результатами выборов в парламент Грузии.

"МИД в очередной раз предостерегает граждан Украины, которые являются публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в дружественном иностранном государстве Грузии. Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнера. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам, и выступает категорически против таких действий на международной арене", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Что случилось

Ранее Саакашвили в социальной сети Facebook сообщил, что Долгов "продолжает вредить имиджу Украины в Грузии".

"Этот тот самый Долгов, который в унисон с командой Порошенко проводил работу, чтобы украинские народные депутаты не поехали в качестве наблюдателей на выборы в Грузию в октябре прошлого года. Сегодня он с гневной риторикой набросился на меня за то, что я борюсь за свободу грузинского народа. И это, оказывается, вредит украинско-грузинским отношениям", - заявлял Саакашвили.

Также он отметил, что уже много месяцев украинские капитаны Дяченко и Хомич и грузин украинского происхождения Батурин задержаны грузинскими властями, а посол Долгов будто ничего не делает для их освобождения.

Кроме того, Саакашвили назвал Долгова "взяточником и коррупционером" и пообещал добиваться, чтобы "таких послов не было ни в Украине, ни в Грузии".

Как сообщает грузинское издание Interpress News, посол Долгов после встречи в МИД Грузии заявил, что заявления Сакашвили "не помогают нам в строительстве основанной на доверии атмосферы и в плане развития двусторонних отношений, а также стратегического партнерства между нашими странами".

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Автор: Виталий Саенко