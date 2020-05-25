Саакашвили убежден, что выстроит с Аваковым "рабочие отношения"

Политик напомнил о намерении создать службу финансовых расследований.

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили на новой должности намерен поддерживать нормальные рабочие отношения с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, с которым ранее имел публичный конфликт.

Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24", комментируя давнюю ссору с главой МВД.

Читайте такжеПравительственный "долгожитель": Кулеба рассказал о роли Авакова в Кабмине

"Я не пересекаюсь (с Аваковым – ред.) никак, думаю, что у всех свои функции. Я считаю, что финансовая контрольная функция из МВД должна уйти. Я не думаю, что Аваков против этого возражает… Мы должны быстро создать маленькую службу финансовых расследований", - отметил Саакашвили.

При этом политик выразил уверенность, что у него с главой МВД "будут рабочие отношения".

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года во время Национального Совета реформ между Арсеном Аваковым и Михеїлом Саакашвили произошел конфликт. После словесной перепалки министр внутренних дел Аваков бросил стакан в тогда еще главу Одесской ОГА.

Недавно Саакашвили рассказал, будет ли конфликтовать с Аваковым на новой должности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram