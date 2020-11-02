Суд рассматривал дело по представлению 46 народных депутатов относительно земли как объекта права собственности народа.

В Конституционном суде заявляют, что сегодня судьи не рассматривали дело о введении в Украине рынка земли.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

В пресс-службе подчеркнули, что сегодня суд не рассматривал конституционное производство по представлению 48 народных депутатов о конституционности внесения изменений в ряд законодательных актов относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Также суд сегодня не рассматривал аналогичное представление 53 народных депутатов о конституционности рынка земли. Оба эти дела, напомнили в Конституционном суде, объединены в одно производство. Рассмотрение этого производства было запланировано еще на 29 сентября текущего года, однако по ходатайству представителя президента в КС, рассмотрение было отложено в связи с тем, что тогда представитель президента не смог принять участие в заседании суда.

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В то же время сегодня КС рассматривал другое представление - 46 народных депутатов об официальном толковании положений первого предложения части первой статьи 13 и части первой статьи 14 Конституции.

В первом предложении статьи 13 Конституции указано, что "земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны, являются объектами права собственности украинского народа".

В части первой статьи 14 Конституции указано, что "земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства".

Открытие рынка земли: что было раньше

19 декабря 2019 года Конституционный суд начал устные слушания по представлению 46 народных депутатов, которые просят растолковать, что означает понятие - земля как объект права собственности украинского народа (положений первого предложения ч.1 ст.13, ч.1 ст.14 Конституции Украины).

По мнению народных депутатов, обратившихся в КС, отсутствие официального толкования понятия земли как объекта права собственности украинского народа, основного национального богатства в контексте первого предложения ч.1 ст.13, ч.1 ст.14 Конституции, может в дальнейшем поставить под сомнение соответствие Конституции любого из принятых законов, а также привести к нарушению гражданского согласия в Украине.

В своем представлении народные депутаты утверждают, что право собственности украинского народа и право собственности на землю граждан, юридических лиц, территориальных громад, государства не являются тождественными.

На внеочередном заседании Верховной Рады в ночь с 30 на 31 марта народные депутаты поддержали законопроект об открытии рынка земли.

28 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который Верховная Рада приняла 31 марта.

4 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 48 народных депутатов о соответствии Конституции отдельных положений этого закона и Земельного кодекса.

21 мая в Конституционный суд поступило еще одно представление 53 народных депутатов о признании неконституционным закона О рынке земли.

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Автор: Дмитрий Хилюк