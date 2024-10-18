Указанный вариант соглашения обсуждается не первую неделю.

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что западные чиновники, которые продвигают соглашение, предполагающее обмен оккупированные Россией территорий на членство в НАТО, не консультировались с ним. По его мнению, они боятся говорить об этом открыто, пишет Financial Times.

"Люди никогда этого [нам] не говорили. Люди боятся говорить [мне]", - заявил Зеленский.

Он призвал этих чиновников "выложить это на стол, открыто": "Не через какую-то третью сторону. Говорите с нами".

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