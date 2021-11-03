Российские СМИ начали разгонять "cкандал", отметил глава МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил российские СМИ в "разбрызгивании желчи" с целью дискредитации Украины на конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго (Великобритания).

Об этом Кулеба сказал во время видеообращения в социальной сети Facebook.

Глава МИД отметил, что плавающий график, связанный с проведением большого количества встреч на полях конференции ООН по вопросам изменения климата в Глазго, не позволил украинской делегации вовремя попасть в зал, где обсуждалась "метановая инициатива".

Кулеба обратил внимание, что именно российские медиа начали разгонять информацию о "скандале", что президента Украины Владимира Зеленского не было на заседании, которое вел специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

Читайте также"Путин – убийца?": Кулеба ответил на вопрос о президенте РФ"Украина предупредила организаторов о том, что мы не успеваем, и произошел сбой не со стороны Украины, а со стороны именно организаторов этого мероприятия. Давайте не вестись на все эти российские упреки и на все их провокации, и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину. Ничего такого не было. Нормальный организационный момент. Конференция подобного уровня и масштаба – это очень динамичное мероприятие, и там происходят самые разные вещи, график плавает. Ничего страшного абсолютно не произошло", – сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что главное то, что Зеленский на полях конференции поговорил со всеми ключевыми участниками для продвижения и защиты национальных интересов Украины.

"Призываю в этой войне за реальность настраиваться на победу и не вестись на провокации и манипуляции россиян. Тогда мы с вами обязательно победим, если будем сохранять холодный рассудок", – сказал министр.

Глава МИД отметил, что российские медиа разворачивают в информационном пространстве "настоящую истерику" из-за того, что Зеленский провел хорошие разговоры с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном.

Напомним, Владимир Зеленский 1-2 ноября принимал участие в Конференции ООН по вопросам изменения климата в Глазго (Великобритания).

Автор: Виталий Саенко