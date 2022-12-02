Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, как российские пранкеры писали ему от имени маршалка Сената Польши Томаша Гродзького.
На своей странице в социальной сети Facebook он сообщил, что это произошло на днях. По его словам, российских прихвостней даже сложно назвать "спецслужбами".
"Слава богу, я имею личные контакты и могу общаться с лидерами многих государств. Поэтому с Томашем Гродзким мы просто улыбнулись попыткам "недалеких" пранкеров выдать себя за европейских политиков", - отметил Стефанчук.
По его словам, это уже приобретает черты "новой эпидемии", о которой мир должен знать. И что это требует осознания и высокого уровня информационной гигиены.
"Итак, простой алгоритм: если от моего имени с фальшивого аккаунта с моим фото поступает сообщение - это фейк", - подчеркнул Стефанчук.
Председатель ВР отметил, что и украинские, и европейские политики знают формат его общения, позицию относительно главных событий и решений Украины.
"Пранкерство - это элемент гибридной войны и еще один способ жалкой российской пропаганды. Но и здесь они непутевые и неуклюжие, как и во всем остальном", - резюмировал Стефанчук.
Деятельность российских пранкеров
Как сообщал УНИАН, ранее пранкеры выдали себя за президента Франции Эммануэля Макрона и позвонили президенту Польши.
Примечательно, что звонок состоялся в день, когда в польском селе неподалеку от границы с Украиной упала ракета. В тот день российские войска нанесли массированный удар по территории Украины.
В разговоре с ними Анджей Дуда сказал, что не хочет войны с Россией, а также отметил необходимость провести расследование инцидента.
Известно, что российские пранкеры неоднократно звонили политикам и известным людям, представляясь чужими именами.