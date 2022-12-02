Пранкерство - это элемент гибридной войны и еще один способ жалкой российской пропаганды, подчеркнул председатель Верховной Рады.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, как российские пранкеры писали ему от имени маршалка Сената Польши Томаша Гродзького.

На своей странице в социальной сети Facebook он сообщил, что это произошло на днях. По его словам, российских прихвостней даже сложно назвать "спецслужбами".

"Слава богу, я имею личные контакты и могу общаться с лидерами многих государств. Поэтому с Томашем Гродзким мы просто улыбнулись попыткам "недалеких" пранкеров выдать себя за европейских политиков", - отметил Стефанчук.

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По его словам, это уже приобретает черты "новой эпидемии", о которой мир должен знать. И что это требует осознания и высокого уровня информационной гигиены.

"Итак, простой алгоритм: если от моего имени с фальшивого аккаунта с моим фото поступает сообщение - это фейк", - подчеркнул Стефанчук.

Председатель ВР отметил, что и украинские, и европейские политики знают формат его общения, позицию относительно главных событий и решений Украины.

"Пранкерство - это элемент гибридной войны и еще один способ жалкой российской пропаганды. Но и здесь они непутевые и неуклюжие, как и во всем остальном", - резюмировал Стефанчук.

Деятельность российских пранкеров

Как сообщал УНИАН, ранее пранкеры выдали себя за президента Франции Эммануэля Макрона и позвонили президенту Польши.

Примечательно, что звонок состоялся в день, когда в польском селе неподалеку от границы с Украиной упала ракета. В тот день российские войска нанесли массированный удар по территории Украины.

В разговоре с ними Анджей Дуда сказал, что не хочет войны с Россией, а также отметил необходимость провести расследование инцидента.

Известно, что российские пранкеры неоднократно звонили политикам и известным людям, представляясь чужими именами.

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