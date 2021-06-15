Он планирует выставить "красные линии" во время встречи с Путиным.

Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия на Донбассе не является препятствием для Украины на пути к вступлению в НАТО.

Об этом пишет Радио Свобода.

На пресс-конференции в Брюсселе его спросили, исключает ли вторжение России возможность для Украины хоть когда-то вступить в НАТО. Байден ответил: "Нет".

Также он прокомментировал слова Владимира Зеленского о получении Украиной Плана действий для членства в НАТО.

Читайте такжеЗеленский просит Байдена четко прояснит возможность получения Украиной ПДЧ в НАТО"Это зависит от того, выполнят ли они критерии. Факт тот, что они все еще должны искоренить коррупцию. Факт тот, что они должны выполнить другие критерии для того, чтобы получить ПДЧ. И этому нельзя научить. И это еще надо увидеть. А тем временем мы будем делать все возможное, чтобы предоставить Украине возможность быть в состоянии продолжать противостоять российской физической агрессии", - сказал Байден.

Президент США отметил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным выставит "красные линии".

"Я не ищу конфликта с Россией, но мы дадим ответ, если Россия продолжит свою вредную деятельность", - подчеркнул он.

Украины и НАТО

Зеленский в интервью Axios, которое в феврале вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО.

В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успешной реализации реформ. Страна должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

В марте вице-премьер Ольга Стефанишин заявила, что сейчас не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику ”открытых дверей” для Украины.

7 июня заместитель генсека НАТО Мирче Джоанэ заявил, что в Альянсе пока нет консенсуса в вопросе предоставления Украине Плана действий для членства.

9 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже владеет всеми инструментами для потенциального присоединение к НАТО.

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Автор: Людмила Жерновская