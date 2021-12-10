Речь идет о решении саммита в Бухаресте 2008 года.

Российская Федерация требует от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины. В частности, речь идет о решении саммита в Бухаресте от 2008 года.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

В ведомстве заявили, что НАТО якобы втягивает Украину в альянс и подталкивает Киев к "агрессивным шагам".

Читайте такжеСтолтенберг ожидает, что столицы НАТО не будут слушать РФ, которая против движения Украины в Альянс"Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что грозит появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подростковым время в Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - говорится в заявлении.

Следовательно, РФ требует, чтобы НАТО официально отозвало обещание о вступлении Украины.

"В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участниц ОБСЕ - "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - говорится в заявлении.

На сайте Associated Press появилась статья о намерениях Вашингтона снизить риски полномасштабного вторжения РФ в Украину. Со ссылкой на анонимный информированный источник, авторы материала писали, что некоторые из официальных лиц Госдепа США предупредили Киев о маловероятные перспективы вступления страны в НАТО "в ближайшие 10 лет".

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает анонимные источники, на которые Associated Press ссылалось, сообщая о позиции Вашингтона относительно перспектив членства Украины в НАТО, "ненадежным фундаментом" для формирования точки зрения.

В гарантиях невступления Украины в НАТО заинтересован лично Путин

30 ноября российский президент Владимир Путин, комментируя информацию о подготовке России к полномасштабному наступлению на Украину, сказал, что "красной линией" для России будет создание угроз для ее безопасности.

Путин сослался на военные учения НАТО и Украины в Черном море, якобы беспокоясь, что на бомбардировщиках могло быть ядерное оружие.

"Вы спросили об Украине, где эти красные линии? Они прежде всего в создании угроз для нас, которые могут исходить из этой территории", – ответил Путин.

В то же время Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красных линий" в отношении возможного членства Украины в военном альянсе.

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Автор: Марта Гичко