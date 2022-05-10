Вопреки запрету 14 марта Рябошапка уже пытался пересечь границу Украины.

Экс-генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пытается пересечь границу Украины.

Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на источник в Госпогранслужбе.

В пункте пропуска Дяково (Закарпатская область) в настоящий момент пытается пересечь границу на выезд бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Война и запрет на выезд:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

В связи военным положением всем мужчинам запрещено покидать Украину.

Вопреки запрету 14 марта Рябошапка пытался пересечь границу через пункт пропуска Косино.

Несмотря на предоставленные документы, экс-генпрокурору было отказано в пересечении границы "в связи с отсутствием подтверждающих документов о наличии 3-х и более детей, находящихся у лица на иждивении".

16 апреля стало известно о том, что Рябошапке вручили повестку в военкомат.

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