Экс-генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пытается пересечь границу Украины.
Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на источник в Госпогранслужбе.
В пункте пропуска Дяково (Закарпатская область) в настоящий момент пытается пересечь границу на выезд бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Война и запрет на выезд:
24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
В связи военным положением всем мужчинам запрещено покидать Украину.
Вопреки запрету 14 марта Рябошапка пытался пересечь границу через пункт пропуска Косино.
Несмотря на предоставленные документы, экс-генпрокурору было отказано в пересечении границы "в связи с отсутствием подтверждающих документов о наличии 3-х и более детей, находящихся у лица на иждивении".
16 апреля стало известно о том, что Рябошапке вручили повестку в военкомат.
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