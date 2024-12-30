Машовец был назначен на эту должность 22 апреля 2020 года.

В понедельник, 30 декабря 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента.

"Уволить Машовца Романа Васильевича с должности заместителя Руководителя Офиса президента Украины", – говорится в указе №889/2024, опубликованном на сайте главы государства.

На сайте президента сказано, что Машовец был назначен на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины 22 апреля 2020 года.

Видео дня

С июля 2014 года он занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии и стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.

"Соавтор Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Сил специальных операций. Осуществил 25 командировок в зону боевых действий на востоке Украины. Указом президента Украины 22 апреля 2020 года назначен на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины", – говорится в его биографии.

За плечами Машовца также военная служба – с 1993 по 2008 год он служил в Вооруженных Силах. Начинал он в морском подразделении специального назначения – боевые пловцы, после чего продолжал служить в подразделении Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в миротворческой миссии в Сьерра-Леоне, а также в составе украинского контингента в Ираке.

Кадровые изменения в Украине: последние новости

30 декабря президент Зеленский уволил с должности главы Киевской ОВА Руслана Кравченко. Об этом говорилось в указе №887/2024.

Также уволен глава Полтавской ОВА Филипп Пронин – указом №888/2024.

21 декабря президент Владимир Зеленский уволил украинских послов в ряде государств и назначил новых. Также глава государства уволил Сергея Кислицу с должности Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций.

Вас также могут заинтересовать новости: