Советник главы Офиса президента указал на случаи, когда РФ через свои ботофермы пыталась подставить Украину.

Советник главы Офиса президента Украины обратил на внимание на деятельность ботоферм РФ, которые пытаются создать в мире впечатление, что украинцы - это хамоватая и вороватая нация.

Об этом Подоляк упомянул в своем Telegram, акцентируя на нескольких прецедентах, когда Россия пыталась дискредитировать Украину, "за уши" привлекая ее к участию в нескольких скандалах.

"Механизм - масштабирование (искусственное раздувание) любых случаев некорректного поведения (или преступлений) со стороны украинских граждан в мире, а если таковых нет, то умышленная фальсификация самых возмутительных историй с распространением через социальные сети", - отметил он.

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Политик вспомнил о "вирусной" новости, которую начали распространять пропагандистские каналы РФ 14 сентября 2023 года. В ней говорилось о том, что украинец сжег центр ДНК в США, хотя на самом деле к инциденту был причастен частично россиянин, а частично поляк, отметил Подоляк.

Также СМИ РФ распространяли информацию, что охранник президента Украины Владимира Зеленского устроил "пьяный дебош" во время визита украинской делегации в США (подобные публикации начали распространять 25 сентября). "Все эти новости являются абсолютно фейковыми, однако внешне стилизованы под бренды известных медиа и распространяются через российские бот-сети", - указал Подоляк.

Он подчеркнул, что целью России является дискредитация понятия, каким человеком является "украинец".

"Задача простая: создать коллективный образ украинцев как неблагодарных, хамовитых, вороватых, инфантильных и преступных особей", - заявил советник главы ОП.

Он напомнил, что в подобных случаях всегда надо смотреть "не на палку", а на того, "кто ее бросил". Подоляк призвал: "Будьте умнее российской пропаганды".

РФ пытается дискредитировать Украину в вопросе оружия

Напомним, в марте в Минобороны Украины сообщали о попытки РФ испортить репутацию Киева как страны получателя оружия. Также враждебная страна пыталась ложными фактами сорвать процесс мобилизации в Украине.

Тогда в министерстве призвали критически воспринимать любые информационные вбросы со стороны агрессора и не поддаваться внушениям, которыми занимается Россия. "Оружие и люди, которые его применяют, - это то, чего враг больше всего боится", - говорили в Минобороны Украины.

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