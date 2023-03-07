Потому что оружие и люди, которые его применяют, - это то, чего враг больше всего боится.

Сейчас Россия сосредоточила свое информационное оружие против Украины на дискредитации страны как получателя оружия.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в Telegram. По ее словам, это лишь одна из целей информвойны агрессора, другой является срыв мобилизации.

"Россия сосредоточила свое информационное оружие против Украины на двух целях: дискредитация Украины как получателя оружия; срыв мобилизации и процесса заключения контрактов на службу. Это имеет свое объяснение, ведь оружие и люди, которые его применяют, - это то, чего враг больше всего боится", - подчеркнула Маляр.

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Она подчеркнула, что если первая цель ориентирована на западного потребителя информации, то вторая - на украинского.

"Для того, чтобы не становиться жертвой этих внушений, нужно критически оценивать любую информацию из неофициальных источников, проверять достоверность и задавать себе вопросы - "Какова цель распространения такой информации", - отметила замминистра.

Информатаки России

Российская Федерация постоянно прибегает к информационным атакам. Недавно наблюдалась чрезмерная активизация российской информационной кампании, которая сопровождает штурмование Бахмута.

А перед этим россияне "раздобыли" документ, который якобы доводит подготовку Украины к нападению на Приднестровье. Обнародованный россиянами "документ" оказался фейковый.

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