Президент Украины обратился к 175 государствам-участницам Международной морской организации.

Россия не должна иметь место в Международной морской организации (ММО), учитывая ее действия в Черном море.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 33-й ассамблее Международной морской организации, в состав которой входит большинство стран мира: 175 государств-участников и 3 ассоциированных члена. Основная задача организации - обеспечение взаимодействия между странами в сфере международных морских перевозок.

Зеленский отметил, что один из самых больших успехов Украины после 24 февраля 2022 года - изгнание российского военного флота из Черного моря.

"Именно в Черном море нам удалось доказать, что Украина не только останется донором глобальной безопасности, в частности продовольственной, но и способна защищать безопасность. Благодаря нашим альтернативным экспортным маршрутам уже удалось перевезти 6 миллионов тонн грузов для стран на трех континентах - в Африке, Азии и Европе", - сказал глава государства.

Обращаясь к Международной морской организации Зеленский заявил, что России, как государству-террористу, не место в международных организациях и тем более в руководящих органах, которые должны заниматься международной безопасностью.

"Какой бы значительной ни была сила, стремящаяся уничтожить свободу мореплавания, сила сотрудничества наций всегда мощнее. Всегда. Призываю вас доказать на уровне этой организации, что ни один тот, кто уничтожает свободу судоходства, не может остаться безнаказанным. Россия не должна иметь место в ММО, ни в каких органах, которые управляют этой организацией. Ибо никто не наделал больше (чем Россия, - УНИАН) вреда свободе судоходства за последние десятилетия. И надо привлечь ее за это к ответственности", - сказал Зеленский в своем обращении к странам-участницам ММО.

Россия в международных организациях - другие новости

10 ноября сообщалось, что представителя России впервые в истории не избрали в состав Международного суда ООН. В то же время по итогам выборов в состав суда прошли представители Австралии, Мексики, ЮАР, Румынии и США.

Кроме того, Украина выступает за исключение России из Совета Безопасности ООН. В декабре 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия - это узурпатор места Советского Союза в Совете Безопасности ООН. Он отметил, что тот факт, что РФ заняла кресло СССР, является грубым нарушением пункта 2 статьи 4 Устава ООН, который четко определяет единую легитимную процедуру приобретения членства в организации.

15 ноября Зеленский сообщил, что Российскую Федерацию впервые в истории исключили из Исполнительного совета Агентства ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО).

Ранее, в феврале, стало известно, что Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (FATF), которая занимается борьбой с отмыванием преступных доходов, бессрочно приостановила членство России.

А до того, в апреле 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Генеральная Ассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека. За исключение РФ проголосовали 93 страны, против - 24, а 58 воздержались. 10 мая Чехию избрали членом Совета ООН по правам человека вместо России.

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