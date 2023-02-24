Страна-агрессор не сможет больше влиять на международную систему борьбы с отмыванием денег.

Россию исключили из еще одной важной международной организации. Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (FATF), которая занимается борьбой с отмыванием преступных доходов, бессрочно приостановила членство России.

Об этом сообщил в своем Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Имеем значительную победу. FATF бессрочно приостановила членство России. Болотные потеряли все права члена FATF. Санкционная группа Макфола-Ермака боролась за это решение. Мы дожмем российское болото везде, где есть его грязь", – написал он.

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В пресс-службе FATF уточнили, что Россию наказали за грубое нарушение ее обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению.

"За последний год РФ активизировала свои бесчеловечные и жестокие нападения на критически важные объекты общественной инфраструктуры. FATF также глубоко обеспокоена сообщениями о торговле оружием между РФ и юрисдикциями, находящимися под санкциями ООН, и злонамеренной киберактивности, исходящей из России", – заявили организации.

Санкции против России – последние новости

В Германии придумали новый способ заблокировать теневой экспорт санкционных товаров в РФ. Чтобы частный бизнес не использовал "хитрые схемы", власти Германии предложил ввести за обход санкций уголовное наказание.

В годовщину вторжения Британия объявила новый пакет санкций против РФ. Под санкции попали руководители высшего звена "Росатома", руководители двух крупнейших российских оборонных компаний, четырех банков и другие представители российской элиты.

ЕС не смог подписать десятый пакет санкций против России к 24 февраля. Польша возражает против предложенных ограничений на импорт синтетического каучука, которые, как она утверждает, недостаточно сильны.

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