Президент подчеркнул, что международная роль РФ будет только ослабевать.

Российскую Федерацию впервые в истории исключили из Исполнительного совета Агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х. Он подчеркнул, что "эпоха российского влияния закончилась".

"Впервые в истории Россия была исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО. Эпоха российского влияния закончилась, и это правильно: российским террористам не место во главе значимых международных организаций. Международная роль России будет только ослабевать", – написал глава государства.

Ранее Украина неоднократно обращалась к ЮНЕСКО с призывом исключить РФ из состава Исполнительного совета. Дважды об этом просила Верховная Рада – в мае 2022 и июле 2023 года – отмечая, что российские оккупанты разрушают объекты культурного наследия в Украине.

Россия в международных организациях

10 ноября сообщалось, что представителя России впервые в истории не избрали в состав Международного суда ООН. В то же время по итогам выборов в состав суда прошли представители Австралии, Мексики, ЮАР, Румынии и США.

Кроме того, Украина выступает за исключение России из Совета Безопасности ООН. В декабре 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия – это узурпатор места Советского Союза в Совете Безопасности ООН. Он отметил, что тот факт, что РФ заняла кресло СССР, является грубым нарушением пункта 2 статьи 4 Устава ООН, который четко определяет единую легитимную процедуру приобретения членства в организации.

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