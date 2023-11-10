Впервые с 1946 года Москве указали на выход из Международного суда, подчеркнул постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Представителя России впервые не избрали в состав Международного суда ООН. В то же время были избраны представители Австралии, Мексики, ЮАР, Румынии и США.

"ООН начала очищаться от злонамеренного влияния России. Впервые в истории ООН ее государства-члены отказались от России в праве принимать решения от их имени в Международном суде ООН. Мир видит, кто разрушает международное право, а не защищает его. Поздравляем представителей Австралии, Мексики, ЮАР, Румынии и США с победой на выборах в Международный суд ООН как в Совете Безопасности, так и в Генассамблее", – написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

В свою очередь постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заметил, что это "на самом деле историческое событие – впервые с 1946 года Москве указали на выход из Международного суда ООН".

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"Да еще как! В Совбезе РФ не смогла набрать более 5-6 голосов во всех 5 турах. Это при том, что ее ярый оппонент США набрал 12-14. Не менее провальным был и результат в ГА (Генеральная Ассамблея ООН, – ред.) – 2 с конца", – добавил он.

При этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что мировое сообщество и дальше будет соответственно реагировать на действия страны-террориста.

"Представителя России впервые не избрали в состав Международного суда ООН. Мировое сообщество ценит принципы права и справедливости. Надеюсь, что это станет тенденцией. Агрессорам и террористам не место среди цивилизованных стран", – написал Ермак.

Россия в ООН

Как сообщал УНИАН, заместитель постоянного представителя США при ООН посол Роберт Вуд заявил, что Россия представляет глобальную угрозу для мира и безопасности. Он подчеркнул, что агрессивные войны никогда не должны становиться инструментом для перекраивания международных границ.

Ранее постпред Украины в ООН Кислица сравнил путинский режим с раком, который распространяет метастазы по всему миру. По его словам, мир не может быть сильным и здоровым, когда эти "раковые" клетки продолжают распространяться из бункера (Путина) и формировать новые опухоли по всему миру и в Совбезе. При этом Кислица указал, что режим Путина "следует удалить до того, как он распространится дальше".

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